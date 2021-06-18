Дмитрий Певцов подал документы на выдвижение в Государственную Думу

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18 июня 2021, 16:49

Фото из открытых источников

Народный артист и общественный деятель Дмитрий Певцов принял решение выдвигаться в депутаты Государственной Думы как независимый кандидат. Сегодня он подал документы в соответствующую избирательную комиссию Медведковского одномандатного избирательного округа № 200.



По словам Дмитрия Певцова, он уверен, что ему удастся собрать необходимое количество подписей (20000). В сборе будет активно помогать движение «Добровольцы Певцова», сформированное его соратниками и жителями районов округа.



- Знаете, можно в теплой компании ругать власть и чиновников, брюзжать о несправедливости и безнаказанности. А можно сделать шаг. Я его сделал, - заявил Дмитрий Певцов. – Подал документы. Теперь мне предстоит собрать 20000 подписей москвичей – тех, кто мне поверит и пойдет за мной. Уверен, России, как воздух, нужен новый курс, национальная идея, где главным будет простой человек, гражданин.



Первоочередными задачами для себя Певцов определил отмену пенсионной реформы, корректировку закона о культуре, содействие развитию системы доступных детских и юношеских творческих центров, также он выступает с инициативами о сохранении чистоты русского языка и формировании государственной идеологии в ответ на попытки иностранных государств навязать «чуждый контекст».



За последние месяцы Дмитрий Певцов сумел наладить контакты с большинством общественных организаций и независимыми активистами районов избирательного округа № 200, что, как он считает, поможет ему в ходе избирательной кампании.



В состав одномандатного избирательного округа № 200 входят территории московских районов Алтуфьевский, Северное и Южное Медведково, Отрадное, Северный, Лианозово и Бибирево.

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