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В Департаменте здравоохранения Москвы разъяснили приказ о новых правилах плановых госпитализаций

, 17:05 Источник: Департамент здравоохранения Москвы

В Департаменте здравоохранения Москвы разъяснили приказ о новых правилах плановых госпитализаций
фото: pixabay.com

В Департаменте здравоохранения Москвы разъяснили приказ о новых правилах плановых госпитализаций.
Новые меры по оказанию плановой помощи введены исключительно для того, чтобы защитить пациентов.

В департаменте отметили, что у госпитализированного человека часто бывает из-за заболевания ослаблен иммунитет, и для таких пациентов особенно опасно заразиться коронавирусом.

Исключить контакты пациентов на территории больницы тяжело. Поэтому риск заражения пациентов, в случае занесения вируса в учреждение, повышен.

Есть случаи, когда из московских клиник пациенты переводятся в ковидные стационары. В депздраве решили для безопасности пациентов ввести временные правила оказания плановой помощи.

Теперь перед госпитализацией у человека будут проверять наличие прививки. В ведомстве подчеркнули, что права на получение медицинской помощи не ограничиваются. Пациенты, у которых имеются медицинские противопоказания к прививке, будут госпитализированы. Наличие противопоказаний определяет врач стационара перед госпитализацией.

Новые правила оказания плановой медицинской помощи не распространяются на плановую госпитализацию пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения надлежащего курса лечения, а также для оказания паллиативной помощи.

Экстренная медпомощь будет оказываться без исключения каждому жителю города независимо от вакцинации. Оперативные вмешательства и прочие необходимые манипуляции  проводятся всем пациентам в полном объеме.

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