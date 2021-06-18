Как в Дубае: в Челябинске могут появиться застройки в едином архитектурном стиле

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18 июня 2021, 16:30 Татьяна Михайлова Источник: «Вечерний Челябинск»

Фото предоставленj В.Шамне

Делегация Челябинской области изучила международный опыт.

Заместитель главы города Челябинска по строительству Владимир Шамне рассказал в интервью «Вечернему Челябинску» о стажировке представителей городской администрации и областного правительства в Арабских Эмиратах. Дубай посетили мэр Челябинска Наталья Котова, министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева, заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров и Владимир Шамне. С 31 мая по 4 июня они проходили обучение в рамках 10-го модуля «Проектирование городской инфраструктуры: инновационные технологии в инфраструктуре города» программы Master of Public Administration, разработанной в партнерстве с НИУ «Высшая школа экономики» (стажировка в Азии).

Главной целью поездки стало изучение мирового опыта и обсуждение, какие городские решения, используемые в Дубае, применимы для Челябинска.

«Большое впечатление произвела поездка в Sustainable City, — поделился заместитель главы города. — Там мы ознакомились с опытом создания пригородного поселка с полным набором инфраструктуры, включающей в себя применение зеленых технологий — в частности, там генерируют собственную электроэнергию за счет солнечных батарей, эффективно используют воду на основе замкнутого цикла».

По словам Владимира Шамне, опыт Sustainable City отчасти может быть использован в Челябинске. Так, например, в областном центре мог бы появиться поселок, построенный в едином архитектурном стиле. Также южноуральская делегация посчитала перспективным опыт по очистке и обороту очищенной воды.

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