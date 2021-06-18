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Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что зарплата у неё «всегда разная», «не такая высокая, как многим кажется»

, 16:44

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что зарплата у неё «всегда разная», «не такая высокая, как многим кажется»
Светлана Радионова, фото: vk.com/radionovasg

Зарплата главы Росприроднадзора Светланы Радионовой составляет 250 тысяч рублей, в эту сумму входит премия. Радионов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» уточнила, что зарплата у неё «всегда разная», и «не такая высокая  зарплата, как многим кажется».

Глава Росприроднадзора рассказала, что в ведомстве дефицит специалистов. Светлана Радионова пригласила желающих работать в Росприроднадзоре.

Глава Росприроднадзора в интервью раскрыла, что самый загрязнённый воздух в России в Норильске, и это отмечается много лет.
«Норильск имеет в шесть раз выше загрязнений, чем любой следующий за ним город», — сообщила Радионова.

О своей работе глава Росприроднадзора также рассказывает в соцсетях. 

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