Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что зарплата у неё «всегда разная», «не такая высокая, как многим кажется»
18 июня 2021, 16:44
Зарплата главы Росприроднадзора Светланы Радионовой составляет 250 тысяч рублей, в эту сумму входит премия. Радионов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» уточнила, что зарплата у неё «всегда разная», и «не такая высокая зарплата, как многим кажется».
Глава Росприроднадзора рассказала, что в ведомстве дефицит специалистов. Светлана Радионова пригласила желающих работать в Росприроднадзоре.
Глава Росприроднадзора в интервью раскрыла, что самый загрязнённый воздух в России в Норильске, и это отмечается много лет. «Норильск имеет в шесть раз выше загрязнений, чем любой следующий за ним город», — сообщила Радионова.
О своей работе глава Росприроднадзора также рассказывает в соцсетях.
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