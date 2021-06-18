В России, при низком уровне доходов населения, многие продукты стоят дороже, чем в Европе

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18 июня 2021, 14:45 Источник: ng.ru

Фото: pixabay.com

В Польше средние доходы населения выше российских, при этом продукты питания в наших магазинах заметно дороже. Одной из причин этого является организация сельского хозяйства и его производительности. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, главный приоритет развития российского агропрома – это продовольственная безопасность. Речь идет, по его словам, об обеспечении широкого выбора качественных отечественных продуктов по доступным ценам.



Сравнить текущие цены на продукты питания в РФ и в соседних странах можно даже в интернете. В России морковь, картофель или творог почти в полтора раза дороже, чем в той же Польше.



Эксперты отмечают высококонкурентную среду в соседней стране во всех сферах экономической деятельности. Помимо этого, в Польше значительно ниже налог на добавленную стоимость на продукты питания. В России же доступность продовольствия снижается как из-за высокой продовольственной инфляции, так и по причине многолетнего снижения реальных доходов граждан. При этом российские чиновники продолжают ставить во главу угла продовольственную безопасность.



Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев отчитался о том, что в 2020 году по ключевым позициям Доктрины продовольственной безопасности показатели были выполнены. По его данным, рентабельность сельхозорганизаций увеличилась и с учетом субсидий достигла 21%, а прибыль превысила уровень 2019 года на 76% и составила почти 625 млрд руб. Доля прибыльных организаций выросла до 86%.



Тем временем эксперты отмечают, что за последние 12 месяцев цены на многие основные продукты питания выросли на десятки процентов.



«Российская и польская продовольственные системы различаются прежде всего тем, что у нас основную часть сельскохозяйственной продукции производит небольшое число агрохолдингов, имеющие возможность повысить цены и увеличить свою долю в добавленной стоимости, а в Польше – фермеры, конкурирующие между собой и снижающие цены в борьбе за потребителя», – объясняет главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун, подчеркивая, что душевые показатели ВВП в Польше на 15–20% выше сопоставимых российских.



«Поляк тратит на продовольствие (без алкоголя) около 17% своего дохода, а россиянин – 28%», – добавляет эксперт.

В Минсельхозе сообщают, что в настоящее время ценовая ситуация на продовольственном рынке в России оценивается как стабильная.



«При сравнении цен на продовольствие в разных странах необходимо учитывать фактор различий в сезонности, а также наличие запасов той или иной продукции в определенный период времени. В связи с этим прямое сравнение цен в моменте не отражает реальную ситуацию. Например, в настоящее время на российском рынке преобладает импортный более дорогой картофель, снижение цен ожидается после поступления отечественной продукции нового урожая. Цены на молочную группу остаются стабильны, их рост за последний год сопоставим с темпами инфляции», - считают в ведомстве.





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