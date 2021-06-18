Собянин: Больница в Коммунарке будет полностью достроена до конца года

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18 июня 2021, 14:04

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин открыли в Коммунарке детский инфекционный корпус, возведенный в рамках второй очереди строительства больницы.



«Вся она (больница) будет сдана до конца года, достроена. Это инфекционный корпус, который построили уже и вводим. Уже сегодня ночью в 00:00 первый пациент сюда прибудет. Плюс детская больница и лучевой корпус, который мы сейчас проектируем. Четыре корпуса, которые здесь будут введены, это еще порядка 60 тыс. кв. м. Всего будет 160 тыс. кв. м. Это самая крупная больница на постсоветском пространстве, которая в чистом поле с нуля началась строиться и в таком объеме», - отметил столичный мэр.



Сергей Собянин сообщил, что система московского здравоохранения состоит более чем из 30 крупнейших многофунциональных центров, подчеркнув, что в них проводится лечение любых болезней.



«Человек, попадая в больницу, сразу проходит быструю диагностику, срочное, оперативное лечение, если ему необходимо. Это очень быстро. Это увеличит производительность таких больниц практически в два раза», - заявил мэр Москвы.



Он обратился к медицинским работникам с просьбой продолжить активную борьбу с распространением COVID-19 и поблагодарил их за самоотверженный труд.



Пресс-служба мэрии и правительства Москвы сообщает, что в новом детском инфекционном корпусе созданы условия для проведения экстренной и неотложной помощи детям в возрасте от одного месяца до 18 лет с острыми кишечными и воздушно-капельными инфекциями. Наличие собственной диагностической службы, оснащенной современным оборудованием, позволит исключить транспортировку инфекционных больных в другие больницы. В экспресс-лаборатории и рентген-кабинете, работающих в режиме 24/7, можно будет немедленно провести все необходимые исследования, чтобы поставить диагноз и начать лечение.



Отмечается, что уникальная система навигации разделит потоки пациентов с разными инфекционными заболеваниями для диагностики и лечения. Планировка помещений учитывает все требования эпидемиологической безопасности - предусмотрены санпропускники и шлюзы, отдельные лифты и коридоры для персонала, специальные палаты, процедурные, бактерицидные установки, медицинское оборудование для подачи кислорода, помещения для хранения материалов и средств защиты. Рядом с корпусом построен гаражный бокс для дезинфекции санитарного автотранспорта.



Мельцеровские боксы оборудованы кислородными консолями и противошоковыми укладками, что позволит при поступлении пациента в тяжелом состоянии развернуть в боксе противошоковую палату и оказать неотложную помощь на месте.



Также в детском корпусе обеспечен высокий уровень комфорта пациентов: многофункциональные кровати с электроприводом, кнопки вызова медперсонала, телевизоры, душ и санузлы. В каждой палате и в каждом боксе ребят обеспечат мультимедийными планшетами.





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