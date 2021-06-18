Ялту закрыли: мэр признала, что ситуация из-за ливней неконтролируемая

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18 июня 2021, 13:22 Источник: Аргументы Недели - Крым

Фото: vesti-k.ru

Янина ПАВЛЕНКО, обращаясь к жителям и гостям города несколько раз повторила: «Просьба сохранять спокойствие».



В видеообращении мэр сообщила, что въезд в город перекрыт. «Неконтролируемый поток воды сносит машины, сносит людей», - сказала она и добавила: «Слава Богу нет жертв».



Перспективы Янина ПАВЛЕНКО описала тревожно: «Мы не знаем, что будет в ближайшие часы».



В город стягивается тяжелая техника для расчистки завалов.



Напомним – утром 16.06.21. сильный дождь вызвал выход рек в Ялте из берегов. Потоки воды настолько сильные, что сносят машины и выламывают бетонные ограждения. Когда дождь прекратится информации нет.

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