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Ялту закрыли: мэр признала, что ситуация из-за ливней неконтролируемая

, 13:22 Источник: Аргументы Недели - Крым

Ялту закрыли: мэр признала, что ситуация из-за ливней неконтролируемая
Фото: vesti-k.ru

Янина ПАВЛЕНКО, обращаясь к жителям и гостям города несколько раз повторила: «Просьба сохранять спокойствие».

В видеообращении мэр сообщила, что въезд в город перекрыт. «Неконтролируемый поток воды сносит машины, сносит людей», - сказала она и добавила: «Слава Богу нет жертв».

Перспективы Янина ПАВЛЕНКО описала тревожно: «Мы не знаем, что будет в ближайшие часы».

В город стягивается тяжелая техника для расчистки завалов.

Напомним – утром 16.06.21. сильный дождь вызвал выход рек в Ялте из берегов. Потоки воды настолько сильные, что сносят машины и выламывают бетонные ограждения. Когда дождь прекратится информации нет.

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