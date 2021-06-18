Победитель в номинации «Прорыв года» - АО «АПЗ»

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18 июня 2021, 13:08 Лилия Сорокина

Фото Александра Барыкина

Проект АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» по серийному выпуску бактерицидных рециркуляторов назван победителем в номинации «Прорыв года» на VII Конференции руководящего состава Группы компаний «Социум», состоявшейся в Москве 10 июня.



С момента основания холдинга прошло 33 года. 10 июня – дата вовсе не случайная. Именно в этот день ученый и общественный деятель Игорь Ашурбейли зарегистрировал компанию «Социум». Сегодня холдинг – ровесник российского частного предпринимательства – объединяет в себе предприятия и организации из разных регионов России.

АПЗ вошел в состав холдинга в 2007 году. С тех пор стратегию развития завода определяют общие с предприятиями «Социума» корпоративная политика и подходы в развитии бизнеса. У предприятий холдинга – большой потенциал внедрения инновационных и наукоемких технологий, есть уникальные разработки. Поэтому большое внимание уделяется внутрикооперационным связям.

Фото Александра Барыкина

Вручение корпоративных наград – традиционная составляющая конференций руководящего состава Группы компаний «Социум». «Прорывом года» по итогам рейтинговой комиссии была признана разработка и производство АПЗ бактерицидного рециркулятора. В начале пандемии по инициативе и всесторонней поддержке председателя Совета директоров АПЗ Олега Лавричева завод оперативно отреагировал на запрос администрации Нижегородской области о поставке данных приборов в образовательные учреждения. В кратчайшие сроки была разработана конструкторская документация, организован участок сборки. Серийное производство рециркуляторов началось летом прошлого года. Поставки осуществлялись, в том числе и за пределы нашей страны: в Киргизию, Монголию и Казахстан. За 2020 год было реализовано 2600 приборов на сумму 31,5 млн рублей.

– Это высокая оценка наших возможностей, нашей оперативности, креативности. По итогам 2021 года таких достижений у нас будет ещё больше, – прокомментировал генеральный директор АПЗ Андрей Капустин. – В планах у нас развитие прорывных направлений для предприятия, того, чего прежде никогда не производили. Мы собираемся существенно расширять линейку своей продукции гражданского назначения. И я уверен, что в 2022 году наши изделия получат новые награды «Социума».



На фото: Диплом генеральному директору АПЗ Андрею Капустину вручили корпоративный директор – начальник корпоративного управления АО «СОЦИУМ-А» Наталья Волчкова и финансовый директор – начальник финансово-экономического управления АО «СОЦИУМ-А» Наталия Кирюшина.

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