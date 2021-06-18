В России 500 сверхбогатых людей владеют 40 процентами всех финансовых активов страны

Аргументы Недели → Общество 13+

18 июня 2021, 13:05

Фото: pixabay.com

В России установлен рекордный уровень имущественного неравенства. По данным, отраженным в докладе о всемирном богатстве Global Wealth 2021, сообщается, что менее одной десятитысячной процента взрослого населения в РФ (порядка 500 «сверхбогатых») владеют 40% всех финансовых активов россиян ($640 млрд). Расчеты представлены компанией Boston Consulting Group (BCG).



По данным Центробанка РФ на 1 октября 2020 года, финансовые активы всех домохозяйств РФ (наличные, депозиты, долговые бумаги, акции, страховые и пенсионные резервы) составляли 87,3 трлн руб. ($1,1 трлн по курсу на отчетную дату). И если верить этим сведениям, то получается, что 500 богачей имеют в финансовом плане больше, чем все остальные россияне вместе взятые. Причем помимо «генералов» большого бизнеса в России есть еще 2100 миллионеров, владеющих суммами от 20 до 100 миллионов долларов. Помимо этого, 54 600 миллионеров имеют от одного миллиона долларов до 20 миллионов.



Тем временем Росстат сообщил новые данные об «официальной» зарплате россиян. Медианная зарплата (сумма, меньше которой получает половина работников) составляет 32 422 рубля - в полтора раза меньше, чем средняя зарплата.



Если представить, что за спиной каждого олигарха прячется хотя бы один чиновник, то можно сказать, что в стране есть 1000 богатейших людей, принимающих ключевые решения в стране. И, конечно, они примут практически любое решение о распоряжении ресурсами общества, но обязательно в угоду своему бизнесу.



Наши олигархи при нехватке бюджетных средств в России даже не подумают вложиться во что-то, что может действительно повысить уровень жизни простого населения. Рост благосостояния россиян будет означать сокращение доли олигархии в национальном богатстве. А им это не нужно. Все, что им необходимо – это контроль над финансами и собственностью.



В государственно-олигархическом «разрезе» российской экономики все будет замечательно - он восстановится вместе с мировым ростом спроса и цен на сырье. А что происходит в «нижнем» потребительском сегменте, «небожителей» не интересует - берут «холопы» кредиты - и пусть, тратят сбережения - и хорошо. И, естественно, меньше всего, что им нужно - все эти независимые суды, честная полиция и объективные СМИ. Стоит отметить, что в России нет никаких деловых книг о том, «как я сделал миллиард», нет никакой художественной литературы, нет фильмов и сериалов о том, как эти состояния создавались.



Неравенство богатства провоцирует еще большее неравенство возможностей, социальные лифты застряли окончательно. Согласно исследованию «Межгенерационное воспроизводство профессиональных статусов и классовой принадлежности в современном российском обществе» НИУ ВШЭ и Института социологии РАН, «в России сейчас доминируют процессы классового воспроизводства». То есть богатый и бедный классы воспроизводят сами себя.



Растущая поляризация доходов и возможностей будет продолжать накапливать риски, в том числе и непрогнозируемые - ведь руководство совершенно осознанно демонтировало все механизмы обратной связи власти и людей, заменив их системами слежения и контроля. Идти на «сделку» с народом олигархи не желают.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости