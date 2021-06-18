В Челябинске работников сферы услуг и общепита ждут на вакцинацию от ковида

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18 июня 2021, 12:59 Анна Семенова

фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

Пока эта мера добровольная. Однако не исключено, что она станет обязательной

Как сообщает сайт «Челябинск Сегодня», рестораторам пришли рекомендательные письма из управления по торговле и услугам администрации Челябинска.

В документах сообщается, что всем, кто работает в сфере обслуживания и общепита, стоит пройти вакцинацию от коронавируса. Эта мера связана с ростом заболеваемости в стране в целом и в регионе в частности.

Пока мера эта добровольная. На следующей неделе управляющих заведениями ждут со списками желающих привиться. Медицинские работники сами приедут на предприятие со всем необходимым.

Сообщается, что южноуральские рестораторы побаиваются новых условий из-за того, что многие начнут увольняться. А в Москве тем временем прививка для тех, кто работает с людьми, уже стала обязательной.

За прошедшие сутки, 17 июня, в Челябинской области прирост заболевших составил 98 человек. Семь человек умерло от ковида.

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