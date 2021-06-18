Веб-камеры в Крыму набирают популярность из-за наводнений

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18 июня 2021, 12:33 Источник: Аргументы Недели - Крым

Фото: vesti-k.ru

Провайдеры сообщают что количество подключений к нескольким видеоисточникам города максимально.



Самую трагичную картинку транслирует камера, направленная на площадь Ленина – по площади сплошным потоком течет коричневая жижа, стекающая в море. Видно, что идет дождь. На море шторм.



По камерам Евпатории также можно сделать вывод, что город утонул.



Провайдеры пишут, что в связи с большим количеством подключений связь нестабильна и прерывается.







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