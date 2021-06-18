Уже месяц Сергея Фургала не могут вывезти на КТ

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18 июня 2021, 13:54

После того, как 17 мая начальник СИЗО “Лефортово” подписал разрешительный документ на вывоз бывшего главу Хабаровского края Сергея Фургала на исследование в одну из гражданских больниц в Москве, обследования так и не было проведено. Фургал по-прежнему не выезжал из СИЗО.

Тем временем, состояние бывшего чиновника ухудшается после перенесенной им коронавирусной инфекции. Об этом Сергей Фургал заявил своим адвокатам.

Исследование на компьютерном томографе Фургалу было проведено в прошлом году. Тогда медики выявили периферическое образование в одном из легких. В медицинском протоколе говорится, что через полгода Фургалу необходимо провести еще оно обследование.

Но несмотря ни на требование протокола, ни на ухудшающееся состояние Фургала после тяжелой формы ковида, на КТ его так и не вывезли. По словам адвоката арестованного Сергея Грозы, 17 мая начальник «Лефортово» подписал разрешительный документ на обследование Сергея Фургала в гражданском медучреждении.

Напомним, что Сергей Фургал арестован по подозрению в организации убийств 15-летней давности. Своей вины он не признает и считает дело политически мотивированным. В Хабаровске уже год проходят митинги в поддержку «народного губернатора» Фургала.

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