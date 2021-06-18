Сотрудница АЛРОСА вынесла с предприятия в нижнем белье более 1 тыс драгоценных камней на 700 млн рублей

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18 июня 2021, 11:49 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Специалист филиала алмазодобывающей компании (АК) АЛРОСА Елена Канунникова с 2016 по 2019 годы вынесла с предприятия в нижнем белье более 1 тыс. драгоценных камней на сумму в 700 млн руб. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.



Всего у АЛРОСА было похищено 1027 алмазов высокого качества. Часть из украденного удалось реализовать. На скамью подсудимых, помимо Елены Канунниковой, попали ее знакомый Владимир Табидзе, а также безработные Владимир Гординский, Сергей Свиридов и Евгений Богомолов. Они обвиняются в краже организованной группой в особо крупном размере и незаконном обороте драгоценных камней. Подельникам сотрудницы АЛРОСА грозят сроки от четырех до восьми лет.



Для сокрытия кражи Канунникова заменяла на предприятии драгоценные камни на техническое сырье, используемое для производства инструментов. Во время обысков в квартирах обвиняемых сотрудники СКР и ФСБ обнаружили около 500 необработанных природных алмазов общей массой более 2 тыс. карат и 11 бриллиантов на общую сумму более $3 млн, а также более $2 млн и €500 тыс., уже вырученных за похищенное. Помимо прочего, правоохранителями была найдена ювелирная продукция известных мировых брендов, в том числе более 30 часов, инкрустированных бриллиантами, в которые мошенники также вкладывали деньги, полученные от продажи алмазов.





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