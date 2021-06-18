Андрей Бочкарев: Строительная готовность столичной системы хордовых магистралей составляет 57%

Аргументы Недели → Общество 13+

18 июня 2021, 11:18

Фото: соцсети

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что в составе столичной системы скоростных магистралей, состоящей из рокады и трех хорд, построено 190 км дорог, что составляет 57% от их общей протяженности.



«Приоритетным проектом дорожного строительства в Москве является создание системы хордовых магистралей, которая состоит из Северо-Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады. На сегодня в рамках проекта построено 190 км дорог, что составляет 57% от общей протяженности», - рассказал Андрей Бочкарев.



По его словам, в рамках реализации проекта уже запущено около 100 различных транспортных сооружений - тоннелей, мостов и эстакад, а также 54 пешеходных перехода.



«На сегодня запущено движение по шести участкам Северо-Восточной хорды с общей протяженностью дорог 75 км, а также трем отрезкам Южной рокады суммарной протяженностью более 31,5 км», - сообщил Бочкарев.



Он отметил, что для автомобилистов полностью открыта Северо-Западная хорда протяженностью 83 км.



Андрей Бочкарев добавил, что строительство хордовых магистралей в столице планируется закончить в 2023 году.



«Хордовые магистрали Москве необходимы, ведь такая система организации движения на 20% эффективнее, чем замкнутая кольцевая. С одной стороны, они выполняют функции вылетных трасс, обеспечивая выезд транспорта за МКАД минуя центр города, а с другой - перераспределяют автомобильные потоки между крупными транспортными артериями города», - заключил заместитель мэра столицы.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости