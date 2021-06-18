В Москве проверяют сообщение о «минировании» рынка «Садовод»

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18 июня 2021, 11:17 Источник: РИА Новости

вешалки. фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на представителя экстренных служб сообщили об угрозе минирования рынка «Садовод» на юго-востоке Москвы. Эвакуация сотрудников и посетителей ещё не проводилась.

«Поступила информации об угрозе взрыва на рынке "Садовод" на 14-ом километре МКАД», - пояснил он, отметив, что сообщение передал анонимный источник.

Собеседник уточнил, что сотрудники оперативных служб начали проверку.

Напомним, что волна «минирований» прокатилась по городам России в конце 2019 года. По данным Федеральной службы безопасности, злоумышленники пользуются разными зарубежными сервисами, через которые рассылают тысячи сообщений.

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