Столичные власти поддержали идею бизнес-сообщества о создании COVID-free ресторанов

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18 июня 2021, 11:06 Источник: sobyanin.ru

Фото: pixabay.com

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве по просьбе представителей бизнес-сообщества проведут эксперимент по COVID-free ресторанам.



«Главный санитарный врач принял решение об обязательной вакцинации работников общепита, но, понятно, что это – длительный процесс: полтора-два месяца. А нам нужно, чтобы кафе и рестораны могли и сегодня продолжать работать. Но при этом – обеспечивая максимальную безопасность посетителей», - написал Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.



Столичный мэр напомнил, что в ходе встречи с рестораторами, они предложили организовать точки общепита, свободные от ковида.



«С завтрашнего дня мы начинаем такой эксперимент. Для начала – в полутора-двух десятках ресторанов», - заявил Сергей Собянин.



Он также поделился размышлениями о практической реализации предложения бизнеса.



«Например, сделать рестораны зоной, свободной от COVID. Что мы подразумеваем? Мы подразумеваем, что 100% вакцинированных сотрудников, и гости, которые приходят либо вакцинированы, либо переболевшие с антителами. И этим ресторанам возможно работать без ковид-ограничений. Это предложение уже реализовано во многих европейских странах, в Венгрии, в Израиле.



Так можно сделать. Но здесь, конечно, есть определенное «но». Самое простое решение – сделать допуск только вакцинированным.



С переболевшими сложнее – надо брать кровь, проводить ИФА-тестирование. Это и технологически, и психологически непростая задача.



Что касается работников общепита, то 100-процентную вакцинацию быстро невозможно сделать. Потребуется длительный период, месяц-полтора», - отметил мэр Москвы.



Сергей Собянин предложил провести эксперимент с десятком-полтора ресторанов, объявив их «бесковидными» территориями, для посещения которых нужен QR-код, подтверждающий вакцинацию, который люди будут скачивать с сайта госуслуг.



«За неделю настроим информационную систему контроля, отработаем технологию, поймем, как она работает. И тогда можно будет тиражировать этот опыт», - резюмировал мэр столицы.



Он также отметил, что так как до 18 лет прививку от коронавируса делать нельзя, для детей будет сделано исключение в тех случаях, когда они приходят со взрослыми.





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