В Тульской области отменили музыкальный фестиваль «Дикая мята»

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18 июня 2021, 10:50

микрофон, фото: pixabay.com

В Тульской области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации отменили массовые образовательные и концертно-развлекательные мероприятия, в том числе музыкальный фестиваль «Дикая мята», который должен был пройти с 18 по 20 июня.

«Главным санитарным врачом в адрес губернатора Тульской области были направлены рекомендации об отмене концертно-развлекательных и массовых образовательных мероприятий. Они легли в основу соответствующих изменений в указ № 62 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области"», - пояснили в пресс-службе областного правительства.

Также в Тульской области ограничили время работы предприятий общественного питания с 07.00 до 24.00, за исключением дистанционной торговли и самовывоза. Данное решение связано с тем, что за последнюю неделю в регионе на 60% увеличился ежедневный прирост новых случаев заражения коронавирусом и показатели госпитализации.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничения по коронавирусу до 29 июня.

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