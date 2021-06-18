Подвигу народа в Приморье ещё раз поклонятся 22 июня, в День памяти и скорби

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18 июня 2021, 09:46

Проходит в эти дни в крае и Всероссийская акция «Красная гвоздика» – у приморцев есть возможность приобрести значки в виде цветка. Все вырученные средства пойдут на оказание адресной высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам боевых действий. Как сообщают власти Приморья, в край пришло 4 600 значков, 1 200 из них распространяют представители общественного движения «Волонтёры Победы», 3 400 – активисты центров «серебряного» добровольчества «Молоды душой».

Ещё одна патриотическая акция – «За Родину!» – возвращает приморцев в июнь 1941 года, когда наши люди массово записывались добровольцами на фронт. Как рассказали в краевом департаменте внутренней политики, в муниципалитетах края организуют стационарные интерактивные площадки, оформленные в виде настоящих призывных пунктов, действовавших в 1941 году. Здесь не просто покажут, как записывались в добровольцы на фронт 80 лет назад, но и запишут нынешних молодых людей добровольцами и выдадут им копии повесток.

А 24 июня в Приморье как и по всей России пройдёт «Весть Победы». Ровно в полдень в нескольких муниципалитетах края зазвучат корабельные или автомобильные сигналы, гудки фабрик и заводов, колокольный звон церквей и соборов. Во Владивостоке в этот день к традиционному полуденному выстрелу крепостного орудия присоединятся гудки всех пришвартованных неподалеку от 33-го причала кораблей и судов. Они продляться в течение одной минуты, в акции примут участие 17 стивидорных компаний, 390 автобусов, более 8 тысяч машин такси, 19 электропоездов и локомотивы грузовых поездов Владивостокского теруправления Дальневосточной железной дороги, храмы города, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Всероссийская акция «Лучи Победы» также пройдёт 24 июня. В 22 часа по местному времени от Петропавловска-Камчатского до Калининграда в небо взметнётся световая волна, как 76 лет назад. Прожекторы речных и морских военных и торговых портов, промышленных, транспортных и других предприятий по всей стране зажгут «Лучи Победы». Свет прожекторов будет виден за пять-семь километров, и напомнит иллюминацию 24 июня 1945 года. «Лучи Победы» во Владивостоке осветят небо с помощью прожекторов торговых центров «Калина Мол», «Clover House», «Европейский пассаж», «Центральный», «Алеутский» и «Седанка Сити». Присоединится к акции фрегат «Паллада» и Владивостокский морской торговый порт. Кроме того, планируется задействовать морские буксиры и ледоколы Росморпорта – они осветят небо над бухтой Золотой Рог. Подсветку зданий обеспечат и 2-й пожарно-спасательный отряд Главного управления МЧС России по Приморскому краю, корабли Тихоокеанского флота.

Напомним, что эти и другие акции проходят в рамках региональной госпрограммы «Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории Приморского края» на 2020 - 2027 годы.

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