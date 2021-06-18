Челябинцы чаще всего подрабатывают водителями и продавцами

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18 июня 2021, 09:29 Анна Семенова

Чаще всего челябинцы подрабатывают в такси. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

Дополнительный заработок сегодня есть у более чем 20% жителей региона.

О том, хватает ли жителям Челябинской области основного заработка, решили узнать специалисты сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Оказалось, что у 21% опрошенных есть подработка. С таким количеством трудоголиков Челябинск занял второе место в стране. 76% граждан довольствуются основной зарплатой, но признались, что хотели бы иметь дополнительный доход. И только 3% южноуральцев нигде не подрабатывают и не видят в этом смысла.

Для души и ради хобби дополнительно трудятся 7% южноуральцев. Чтобы занять досуг – 10%. Многие, а именно 36% опрошенных, пытаются таким образом отработать и развить свои навыки. И подавляющее большинство, 92%, подрабатывает ради дополнительных средств. Некоторые совмещают в подработке сразу несколько целей.

Самый популярный вид «второй работы» в Челябинской области – продавец, водитель и бухгалтер.

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