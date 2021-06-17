Презентация книги Игоря Диденко «НеВенец творения» пройдет 20 июня на Красной площади

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17 июня 2021, 21:25

Фото: pixabay

В рамках Книжного фестиваля «Красная площадь» 20 июня экономист, медиаменеджер, писатель Игорь Диденко проведет презентацию своей книги «НеВенец творения. Все, что вы боитесь знать о будущем».

Фестиваль проходит уже 7-й раз, но особенность его в этом году в масштабной программе с участием известных авторов научно-популярной литературы – жанра, который в России становится всё более востребованным.



Фестиваль пройдет в центре Москвы в четыре дня – с 17 по 20 июня, а презентация книги Игоря Диденко «НеВенец творения. Все, что вы боитесь знать о будущем» состоится 20 июня в промежутке с 13:30 до 14:15 часов в павильоне «Библиотека» под номером 2. Каждый желающий сможет задать автору интересующий вопрос.



Ждем всех желающих на презентации книги «НеВенец творения. Все, что вы боитесь знать о будущем».



Выбрать удобную вам дату и время сеанса, зарегистрироваться и получить бесплатный билет на сеанс можно на сайте Фестиваля.



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