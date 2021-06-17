Рестораторы Москвы предложили мэру эксперимент по COVID-free зонам

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17 июня 2021, 21:19

Фото: pixabay.com

В Москве состоялась встреча Сергея Собянина с представителями столичного ресторанного бизнеса. В ходе обсуждения перспектив развития индустрии рестораторы предложили провести в городе эксперимент с общественными зонами, свободными от коронавируса.



«Стремительный рост в Москве заболевающих коронавирусом вновь поставил вопрос о возможности полноценного функционирования ресторанов, кафе и баров. В прошлом году даже меньшие показатели заболеваемости привели к полному закрытию заведений, сокращению сотрудников и в итоге к многомиллионным убыткам для всей отрасли», - говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.



Сообщается, что встреча с мэром столицы была организована для выработки решения, которое бы устроило как московские власти, так и членов Федерации рестораторов и отельеров.



«Главным санитарным врачом города Москвы было принято решение об обязательной вакцинации, в первую очередь в сфере услуг, в торговле, в общественном питании. Я вам скажу, что это очень непростое решение, тем не менее мы понимаем, что без быстрой массовой вакцинации нам сбить эту волну просто не удастся», - отметил Сергей Собянин.



Как сообщается в материале на официальном сайте мэра столицы, московские рестораторы поддержали решения федеральных и городских властей, направленные на остановку распространения коронавируса. Также они предложили мэру Москвы провести в столице эксперимент со свободными от COVID-19 общественными зонами. По их предложению, такие зоны могли бы работать при условии, что сотрудники предприятий пройдут вакцинацию, а на входе будет организован контроль, который позволит проверять у посетителей документы, удостоверяющие прохождение вакцинации или наличие отрицательного ПЦР-теста.





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