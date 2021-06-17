Внук Жореса Алферова угнал и разбил машину

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17 июня 2021, 20:07 Источник: kp.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Внук известного физика и нобелевского лауреата Жореса Алферова находится под подпиской о невыезде. В отношении Матвея Алферова заведено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».



На молодого человека заявил в полицию водитель такси, который подвозил его в подмосковную Немчиновку. Он утверждает, что на протяжении всей поездки пассажир, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, хамил и вел себя неадекватно.



По словам водителя, в определенный момент Матвей Алферов начал угрожать ему ножом, требуя покинуть салон автомобиля. Водитель вышел из машины, а молодой человек угнал ее, но вскоре после этого совершил ДТП.



Матвею Алфёрову 24 года. Он получил образование в Лондонской школе экономики и политических наук, закончил Лондонский университет. Матвей много путешествовал по миру, затем стал заниматься маркетингом в московском НИИ молекулярной электроники, основал со своим партнёром компанию по веб-дизайну и даже взял в свои руки поиск финансирования для фонда поддержки образования и науки, созданный его дедом.



Сообщается, что по факту угона автомобиля полиция ещё проводит проверку. Известно, что предварительный ущерб оценивается в 300 тысяч рублей.

Жорес Алферов - легендарный советский и российский ученый физик. В 2000 году он стал лауреатом Нобелевской премии по физике за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто и микроэлектронных компонентов, которые легли в основу создания современных IT-технологий. Жорес Алферов является автором более 500 научных работ, трех монографий и 50 изобретений. Был депутатом Государственной думы Федерального собрания РФ с 1995 по 2019 годы. Жорес Иванович ушел из жизни 1 марта 2019 года из-за острой сердечно-лёгочной недостаточности.

Интервью Жореса Алферова с главным редактором «Аргументов недели» Андреем Углановым смотрите на ютуб-канале #ЗАУГЛОМ:

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