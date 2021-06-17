Миронов опроверг информацию о разрешении властей Москвы отстранять от работы без зарплаты невакцинированных сотрудников

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17 июня 2021, 19:39

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов опроверг информацию о решении властей Москвы разрешить отстранять от работы без зарплаты сотрудников, отказавшихся пройти вакцинацию.



Напомним, что сегодня ранее СМИ сообщили об этом, сославшись на комментарий Сергея Миронова.



«Здесь власти Москвы не могут одобрить или не одобрить что-то подобное, они в принципе к этому не имеют юридического отношения. Я прокомментировал, что на основании требований санитарного врача о эпидемиологической ситуации работодатель может отстранять сотрудников без сохранения зарплаты. Если работодатель оставляет сотрудника на предприятии, то это штрафы до миллиона рублей, либо закрытие ресторана на 90 дней. Предпринимателю в принципе не осталось никаких других вариантов, в том числе, согласно этому нормативному акту он имеет право на отстранение. Именно это я и прокомментировал. А почему-то решили, что это власти Москвы», - сообщил Миронов.





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