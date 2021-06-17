Депутат МГД Александр Козлов: Тест системы онлайн-голосования позволит выявить даже минимальные дефекты

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17 июня 2021, 19:46 Источник: АГН "Москва"

Фото: pixabay.com

Депутат Московской городской думы Александр Козлов считает, что тестирование системы электронного голосования позволит выявить минимальные дефекты.

По мнению Козлова, чтобы система была безопасной и людей ей доверяли, необходимо, чтобы они увидели ее в действии – от первого до последнего шага. Протестировать ее должны как можно больше пользователей с самым разным уровнем владения цифровыми технологиями. Также нужно привлечь хакеров, способных выявить даже минимальные уязвимости.

Как сообщил депутат, в июле планируется организовать общегородской тест онлайн-голосования. Скоро станет известно, каким будет вопрос для него.

«Главным критерием для создателей системы должно стать то, что на эту площадку придут люди, которые искренне заинтересованы в решении городских проблем, которым важно будущее Москвы. Принципиально важно, чтобы на голосование был вынесен вопрос, который действительно актуален для города, а принятое решение можно было бы довести до исполнения», - сказал парламентарий.

Одна из возможных тем – обязательная регистрация домашних животных. Как отметил Александр Козлов, эта тема близка каждому, кто «ответственно относится к своим питомцам, и понимает, что проблема бродячих собак и кошек в мегаполисе – это в большинстве случаев следствие бездумного отношения к ним со стороны бывших хозяев».

Также обсуждается сервис для просмотра хода регистрации избирателей на онлайн-голосование. Эта функция станет необходимым минимумом для определенной категории избирателей, привыкших к определенному уровню безопасности. «Если будет внедрена система двухфакторной аутентификации, а по номеру заявления можно будет отследить, на какой стадии заявление на регистрацию не только в личном кабинете, но и в открытом режиме, это все поможет формированию доверия, а затем и интересу к выборным процедурам. При этом, никто не будет знать, какой конкретный человек за тем или иным номером заявления», - пояснил депутат Козлов.

Кроме того, он рассказал, что хакеру, который найдет уязвимость в системе, полагается денежный приз.

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