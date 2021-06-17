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Под идущими дождями поврежденная крыша аэропорта постоянно протекает

, 18:27 Источник: Аргументы недели-Крым

Под идущими дождями поврежденная крыша аэропорта постоянно протекает

В пресс-службе воздушной гавани степень нынешних протечек охарактеризовали просто: «Сложно сказать».

Директор по взаимодействию с органами власти и связями с общественностью Игорь ЛАПТЕВ подтвердил «Аргументам недели», что повреждения, нанесенные кровле в мае 2021 года, до сих пор не заделаны. «Работы по ремонту кровли начались», - уточнил он.

Напомним, что в мае крышу аэропорта изрешетило градом. Подрядчик строительства взял на себя затраты по ремонту. Сроки его окончания не называются.  

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