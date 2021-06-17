Волонтерские организации Челябинской области объединились в «Команду Текслера»

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17 июня 2021, 18:15 Татьяна Михайлова Источник: «Вечерний Челябинск»

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

На Южном Урале создано движение, в которое вошли добровольцы, представляющие разные направления.

В региональной общественной приемной лидера партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева состоялось обсуждение, посвященное созданию волонтерского движения «Команда Текслера», сообщает сайт «Вечерний Челябинск». В нем приняли участие представители власти, депутаты и представители добровольческих организаций Челябинской области.

Главной целью движения, по мнению депутата Законодательного Собрания Челябинской области Алексея Денисенко, должна стать помощь людям, необходимость которой особенно остро проявилась в пандемию. Начальник главного управления молодежной политики Светлана Калимуллина добавила, что волонтерство положительно влияет и на самого добровольца, способствуя личностному росту и расширению круга знакомств.

Региональный координатор волонтеров-медиков Челябинской области Ольга Чижова отметила, что консолидация добровольческих сил региона позволит организациям объединить ресурсы. Эффективность такого подхода показала всероссийская акция «ВМЕСТЕ», в которую включились все желающие.

Прошедшее обсуждение стало первым шагом к созданию губернаторского движения. В будущем у «Команды Текслера» может появиться сайт, который будет освещать деятельность всех волонтерских организаций Челябинской области.

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