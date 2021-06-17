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Как избежать проблем во время туристического отдыха

, 17:34

Как избежать проблем во время туристического отдыха
Фото: pixabay.com

Туристы во время отдыха по путевке могут столкнуться со множеством неприятных ситуаций. Между тем, существуют законы, которые регулируют эту сферу: Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и Закон РФ «О защите прав потребителей».

Между туроператором и туристом заключается договор в письменной форме, в том числе в форме электронного документа. К нему стоит отнестись очень внимательно. Договор обязательно должен соответствовать закону о защите прав потребителей.

Туристы зачастую пренебрегают известным правилом «доверяй, но проверяй». А это может обернуться для них весьма серьезными и неприятными обстоятельствами.

Подробности читайте на нашем сайте в материале «Испортили отпуск? Как предотвратить и что делать»

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