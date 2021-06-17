Министр обороны Латвии: «Риски шпионажа в стране достаточно высоки»

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17 июня 2021, 17:10 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: посольство РФ в Латвии

«Риски шпионажа в Латвии достаточно высоки», - заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Напомним, недавно был задержан депутат Сейма Янис Адамсонс, которого подозревают в шпионаже в пользу России.



Говоря о деле депутата Сейма Яниса Адамсонса, министр обороны Латвии высоко оценил работу Службы государственной безопасности, и в этом случае СГБ сотрудничала со Службой военной разведки.



«Мы также хотим отметить, что риски шпионажа и уровень шпионажа в Латвии достаточно высоки, и это необходимо учитывать официальным лицам и другим гражданам. Об этом не следует забывать, что это не шутка. Это происходит на всех уровнях. Шпионаж был всегда, и он усиливается, потому что геополитическая ситуация сегодня более напряженная, чем, возможно, десять лет назад. Нужно учитывать, что наш регион становится все более интересным, и неважно, что мы – маленькая страна. Наш регион интересен не только для России», - заявил министр обороны Латвии.



В деле арестованного Яниса Адамсонса появился еще один задержанный – гражданин РФ Г. Силонов, 1963 г.р.



Стало известно, что г-на Силонова задержали в аэропорту «Рига» 9 июня.



«В настоящее время находимся на связи с родственниками и адвокатом задержанного. Известно, что по решению суда он помещен под арест сроком на два месяца», - заявили в посольстве РФ в Латвии.



Консульская конвенция между Россией и Латвией предписывает латвийским компетентным органам безотлагательно (до 4 дней) уведомлять российские диппредставительства в случае ареста росграждан.



Как выяснилось, уведомление в посольство РФ в Латвии не поступало. В связи с этим посольство РФ направило соответствующую ноту в МИД Латвии с настоятельной просьбой предоставить информацию: сообщить место его содержания. 17 июня МИД Латвии получил данную ноту и подтвердил факт задержания гражданина РФ в рамках уголовного процесса.



Есть предположительная информация, что речь идет о Геннадии Силонове, который в 90-х был офицером КГБ и неофициально занимался секретно-агентурной работой с негласными информаторами.

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