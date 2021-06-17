«Собственники участков в ТиНАО могут разместить рядом некапитальные объекты инфраструктуры», – Владимир Ефимов

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17 июня 2021, 16:54

Фото из открытых источников

У жителей Новой Москвы растёт интерес к заключению с городом договоров на возведение некапитальных объектов инфраструктуры возле своих участков. Такой договор могут подписать как физические, так и юридические лица сроком на 49 лет. Подробности рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Домовладельцы и правообладатели земли в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) могут заключать договоры на размещение открытых спортивных, игровых или детских площадок, фонтанов, площадок для выгула и дрессировки собак и других некапитальных объектов инфраструктуры рядом со своими участками.

Для этого им нужно обратиться в Департамент городского имущества за получением соответствующей госуслуги или подать заявление в личном кабинете на портале mos.ru. При этом потребуется предоставить проект схемы размещения планируемых объектов и согласие владельцев смежных участков. Проект договора будет также направлен в личный кабинет вместе со ссылкой на бесплатное получение электронной подписи.

«Почти за четыре года город заключил с жителями ТиНАО 38 договоров на участки в границах особо охраняемых зеленых территорий. Только с начала 2021 года было заключено 15 таких договоров», – отметил вице-мэр.

Размер платежей за возведение объектов будет зависеть от их площади, вида разрешённого использования и кадастровой стоимости земельного участка, находящегося в пользовании заявителя.

Вырубать какие-либо зелёные насаждения в процессе возведения таких объектов нельзя. За это предусмотрен штраф в размере от 3 до 150 тысяч рублей, добавил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.











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