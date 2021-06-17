В Париже открылась самая откровенная выставка лета с участием Пушкинского музея

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17 июня 2021, 14:34 Наталья Копосова

Картина Франсуа Буше: «Геркулес и Омфала»

Выставка под названием «Империя чувств от Франсуа Буше до Жана-Батиста Грёза», открывшаяся в парижском музее Коньяк-Жэ, собрала около сотни картин, рисунков, скульптур и гравюр на тему любви и страсти. Она посвящена 250-летию со дня смерти Франсуа Буше (1703-1770) и продолжит работу до 18 июля. Одним из центральных экспонатов выставки стала картина Франсуа Буше: «Геркулес и Омфала» из коллекции Пушкинского музея.



Французская пресса уже назвала ее «самой эротической выставкой лета». Название выставки «Империя чувств от Франсуа Буше до Жана-Батиста Грёза» перекликается с темой японского фильма 1976 года об освобождение нравов, которое начинается в эпоху Просвещения. «Художники, философы, драматурги и писатели — все вкладываются в тему любовных страстей и плотских желаний. Живопись и литературные произведения, как в случае Софы (1742) и ее распутного романа Сын Кребийона, который, кажется, перекликается со знаменитой Коричневой одалиской (1745), написанной ее другом Франсуа Буше», — цитирует издание «Le Monde» директора музея Анник Лемуан.

Картина Франсуа Буше:

«Художники обращаются к любови древних богов, чтобы продемонстрировать всю силу желания. Как в мифе о Данаи: Акрисий, узнав от оракула, что он будет убит его внуком, укрывает свою дочь Данаю в медной башне. Юпитер, превратившийся в золотой дождь, проникает в эту тюрьму и оплодотворяет принцессу вопреки ее желанию. Этот мифологический эпизод является предметом трех различных интерпретаций трех художников, символизирующих выставку: Буше, Фрагонара и Грёза, каждый из которых по-своему подчеркивает сильный сексуальный заряд этого мифа и его жестокость. Смелый характер эскиза Буше может объяснить, почему художник не преследовал цель воплотить его в успешную композицию.»



В другой композиции «Юпитер превращается в лебедя, чтобы соблазнить прекрасную Леду… Лебедь, чья шея имеет явный сексуальный оттенок, обрабатывается густым оттенком, что усиливает драматический эффект, производимый его первой атакой.»

Одним из центральных экспонатов выставки стала картина Франсуа Буше: «Геркулес и Омфала» (около 1732-1735). «Этот шедевр молодого Буше происходит из престижных коллекций Пушкинского музея, который не выставлялся во Франции уже тридцать лет. Из Москвы он пересек Россию, Финляндию и Германию на грузовике, чтобы добраться до наших стен. Эта картина отличается небывалым пылом. Это «уникум». Ярким поцелуем в губы художник воплощает непреодолимую страсть, переносящую героя Геракла и царицу Лидии Омфалу. Интенсивность поцелуя и грубость жестов соответствуют яркой палитре и беспорядку драпировки. Детали также очевидны: переплетение ног символизировало плотский акт со времен Возрождения, в то время как сексуальные атрибуты скрыты за роскошными драпировками.»

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