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Аксёнов сообщил о введении в Крыму режима ЧС после сильных дождей

, 14:26 Источник: rg.ru

Аксёнов сообщил о введении в Крыму режима ЧС после сильных дождей
фото с сайта МЧС

Глава Крыма Сергей Аксёнов в четверг объявил о введении в регионе режима ЧС регионального масштаба.
В ночь на четверг на Крым обрушился мощный ливень. Сильнее других районов полуострова пострадала Керчь.

Глава администрации Керчи Сергей Бороздин сообщил, что из-за обильных осадков в Крыму подтоплены пять муниципальных образований, и оперштаб под руководством Аксёнова принял решение признать сложившуюся ситуацию, как чрезвычайную природного характера межмуниципального уровня реагирования.

В Керчи продолжается спасательная операция и эвакуация людей. Специалистам коммунальных служб поручено провести обходы домов, чтоб оценить масштаб бедствия и нанесенного ущерба.

Глава адмнистрации Керчи также заявил, что все пострадавшие будут размещены в гостиницах и на базах отдыха, обеспечены трехразовым питанием.

По уточненным данным МЧС на 12:00 мск, в результате ливней произошли подтопления 292 придомовых территорий, из них 289 домовладений на территории трех населенных пунктов: г. Керчь – 248 домовладений, с. Новоотрадное Ленинского района – 26 придомовых территорий, из них 23 домовладений, с. Приозерное Ленинского района – 18 домовладений. 

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