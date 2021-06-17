Тимченко подтвердил, что Королёв написал заявление о сложении полномочий сенатора от Липецкой области

Глава регламентного комитета Совета федерации РФ Вячеслав Тимченко в четверг подтвердил, что сенатор от исполнительного органа власти Липецкой области Олег Королев написал заявление о сложении полномочий с 23 июня по состоянию здоровья.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что член Совета федерации РФ Олег Королев написал заявление о досрочном сложении полномочий. В СМИ в середине мая попадала информация о том, что Королев на дорогах Липецка несколько раз нарушал правила и попал в ДТП, находясь за рулем автомобиля Lexus. Королев информацию о сложении полномочий не комментирует, поскольку, как он сказал "Ъ", находится в больнице и ему не до общения с прессой. Тимченко добавил, что Королев уходит "по рекомендации врачей".
13 мая появились видео, якобы пьяного вождения Олега Королева. Тогда он объяснил, что у него подскочило давление.
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