Тимченко подтвердил, что Королёв написал заявление о сложении полномочий сенатора от Липецкой области

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17 июня 2021, 13:59 Источник: Коммерсантъ

Олег Королев, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Глава регламентного комитета Совета федерации РФ Вячеслав Тимченко в четверг подтвердил, что сенатор от исполнительного органа власти Липецкой области Олег Королев написал заявление о сложении полномочий с 23 июня по состоянию здоровья.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что член Совета федерации РФ Олег Королев написал заявление о досрочном сложении полномочий. В СМИ в середине мая попадала информация о том, что Королев на дорогах Липецка несколько раз нарушал правила и попал в ДТП, находясь за рулем автомобиля Lexus. Королев информацию о сложении полномочий не комментирует, поскольку, как он сказал "Ъ", находится в больнице и ему не до общения с прессой. Тимченко добавил, что Королев уходит "по рекомендации врачей".

13 мая появились видео, якобы пьяного вождения Олега Королева. Тогда он объяснил, что у него подскочило давление.

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