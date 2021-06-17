В аэропорту Симферополя самолет Boeing после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В Крыму в международном аэропорту Симферополя в четверг пассажирский самолет Boeing-767 после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Работа воздушной гавани из-за этого происшествия заблокирована. Пострадавших в результате инцидента нет.
Представители аэропорта рассказали, что самолет авиакомпании Pegas после посадки частично выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на спланированную часть летного поля и заблокировал ее. Пассажиры рейса Москва-Симферополь были доставлены в терминал автобусами.
Сотрудники аэропорта пытаются вытащить самолет, увязший колесами шасси в мокром грунте. В пресс-службе аэропорта уточнили, что взлетно-посадочная полоса находилась в нормативном состоянии, пригодном для совершения взлетов и посадок.
Руководство аэропорта Симферополя приняло решение временно отменить прием и отправку других рейсов до освобождения ВПП.
По последним данным, прибытие 11 самолетов задерживается. Три из них по решению экипажей отправились на запасной аэродром.
В СКР проводят проверку.
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