Вышла в свет книга известного журналиста и продюсера Андрея Николаева «Наследил»

Аргументы Недели → Общество 13+

17 июня 2021, 12:53

Фото: crimea.kp.ru

Андрей Николаев родом из Казани. В столице Татарстана он работал в «Вечерней Казани», а также собкором программы Вести российского ТВ. Широкой российской аудитории он знаком по «Скандалам недели» на ТВ 6, «СССР» на РЕН ТВ, «Аргументам недели» и по проекту «Пчёлы против мёда» на Life.



Он является автором и продюсером фильма «Сокровища озера Кабан» (2013 г.), в котором снялись такие звезды как А.Воробьев, М.Кожевникова, С.Никоненко, Г.Куценко и другие.



Несмотря на свое название, книга не представляет собой сагу о похождениях бравого журналиста. Просто автору повезло жить в эпоху перемен и оказаться в ключевых точках изменений истории страны и человеческих судеб. Это прослеживается в фабуле большинства рассказов сборника, часть из которых связана с родным городом Николаева - Казанью.



Рассказы Андрея Николаева не о «встречах с замечательными людьми», а о действиях личностей в рамках экстраординарных событий и чрезвычайных обстоятельств.



Герои его историй зачастую не просто узнаваемы, а знамениты. Автор уверен, что читателю скучно не будет. Чего стоит эпизод, когда журналист просит Бориса Ельцина, собравшегося дать интервью, немного подождать, пока он сбегает за диктофоном.



Книга рассказов «Наследил» была еще на стадии подготовки к печати, но уже по достоинству оценена некоторыми российскими медиаперсонами.



К примеру, вице спикер Госдумы Петр Толстой был краток и в тоже время красноречив, как и его великий предок: «Андрей, спасибо, прочел с удовольствием! Многих узнал!»



Сенатор Олег Морозов, после знакомства с рассказами Николаева, характеризовал его так: «Глазастый наблюдатель жизни.. лукавый и добрый. Но, когда надо, очень откровенный!»



А певец и народный артист России Ренат Ибрагимов считает, что в рассказах Николаева «присутствует яркая воспитательная и социальная направленность, которой нашей литературе сейчас, зачастую, не хватает…»



Один из рассказов Николаева стал откровением для Зинэтуллы Билялетдинова, известного советского и российского хоккейного деятеля. Великий тренер впервые увидел один из своих важнейших матчей со стороны. Пережил яркие эмоции наблюдая за самим собой и своей командой.



Самый парадоксальный журналист России Андрей Бабицкий считает сильной стороной книги Николаева сюжетность: «Фабула рассказов всегда прочна, продумана и кинематографична. С первого предложения и до последнего повествование сохраняет структуру и ритм, не позволяет читателю отвлекаться. Читайте - не пожалеете!».





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