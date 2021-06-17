Юристы подтвердили законность решения об обязательной вакцинации в Москве

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17 июня 2021, 11:51

Фото из открытых источников

Известные юристы подтвердили законность предписания столичного управления Роспотребнадзора о проведении в Москве обязательной вакцинации горожан, работающих в нескольких сферах, в частности, в сфере услуг, образования и здравоохранения.



В частности, президент коллегии адвокатов Павел Астахов накануне рассказал журналистам, почему обязательная вакцинация в некоторых сферах обоснована.



При этом в Кремле заявили, что об обязательной вакцинации от коронавируса всех россиян речи не идет.



Павел Астахов подчеркнул, что в США уже 70% населения вакцинировано, там начали отменять ограничения, а в Европе за дефицитными вакцинами люди стоят в очередях. В России вакцинироваться можно даже в магазине и бесплатно, но этим правом воспользовались всего 10%.



«Все забыли, что если бы такой уровень демократии был у нас в стране, как сейчас, в период, когда вводили, например, прививки от туберкулеза и от оспы, уже давно бы вымерли все», - отметил Павел Астахов.



Он призвал не дискутировать, так как речь идет не о гражданских правах, а умирать или не умирать.



«Давайте очнемся и посмотрим на наше законодательство. Наше законодательство сегодня имеет две статьи в УК, которые преследуют людей, которые заражают других за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. У нас щадят власти, уговаривают.



Декларация прав человека, как и пакт о гражданских правах человека в данной ситуации будут на стороне властей. Потому что власти имеют право в период пандемии, а пандемия – это особая ситуация, которая позволяет ограничить даже конституционные права человека. Вот это надо не забывать», - подчеркнул юрист.



Он напомнил, что в Конституции РФ прописана норма, по которой любые права могут быть ограничены, когда государство принимает меры в защиту интересов большинства граждан для обеспечения их безопасности. Потому главный санитарный врач страны просто обязан принимать соответствующие ситуации меры.



Глава общественного совета при МВД РФ Анатолий Кучерена придерживается такой же точки зрения. Юрист подчеркивает, что права одного не должны ущемлять права других граждан, а тем более создавать угрозу их жизни и здоровью.



По его словам, люди, которые работают в сфере торговли и услуг, должны осознавать, что их выбор работы связан с контактами с большим количеством людей, и они не должны им навредить.



«Это как в ситуации с врачами, которые должны мыть руки перед операцией, или с военнослужащими, которые должны надевать противогаз, нравится им это или нет. В текущей ситуации решение главного санитарного врача безусловно оправданное — направлено на то, чтобы работодатели стимулировали сотрудников, работающих в сфере торговли и услуг, вакцинироваться», - отметил Анатолий Кучерена.



Как сообщил журналистам полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях, юрист Михаил Барщевский, меры по вакцинации от коронавируса в Москве, принятые главным санитарным врачом столицы, защищают право граждан на жизнь и здоровье. При этом, по его словам, законы 1998 и 1999 годов предоставляют главному санитарному врачу право объявлять обязательную вакцинацию.



– Постановление касается не вакцинации всех и вся, а только вакцинации людей, занятых в сфере обслуживания, тех, кто общается с потребителями. И в этом случае моя свобода не быть зараженным ограничивает вашу свободу не прививаться. И это мое человеческое право не быть зараженным. Так что либо вы предоставляете мне услуги только привитых сотрудников, либо вы отстраняете тех, кто не хочет прививаться. Если вы работаете в такси, в ресторане, в магазине - это не ваша свобода не привиться, это моя свобода не заболеть, - сказал Михаил Барщевский.



«Вообще, в праве есть понятие "крайней необходимости", смысл которого сводится к тому, что допустимы действия, не предусмотренные законом и даже противоречащие ему, для недопущения большего вреда. Но в данной ситуации главным санитарным врачом Москвы приняты законные меры, - сказал Михаил Барщевский.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Кто должен привиться



Перечень граждан, которые теперь обязаны пройти вакцинацию, в обоих документах практически идентичен. Это работники сферы торговли, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, образования, здравоохранения и социальной защиты, а также транспорта (в том числе такси).



Кроме того, привиться должны работники салонов красоты и других подобных учреждений, организаций бытовых услуг, детских игровых комнат и развлекательных центров, театров, кинотеатров и концертных залов, музеев и тому подобных организаций, а также работающие на развлекательных мероприятиях.



В списки также попали сотрудники многофункциональных центров, клиентских подразделений банков и других финансовых организаций, почты, а также столичные и областные чиновники.



В Московской области в список включены также организации, работающие в сфере "рекламных мероприятий".



В Москве и Подмосковье рассчитывают за счет этого привить не менее 60% работающих в перечисленных сферах к середине августа.



Обязанность пройти вакцинацию не распространяется на тех, кому прививка противопоказана.



Сроки вакцинации и возможная ответственность



До 15 июля жители Москвы и Московской области, подлежащие обязательной вакцинации, должны получить первую дозу вакцины ("Спутника V", "Эпиваккороны" либо "Ковивака") или однокомпонентный препарат (единственным зарегистрированным в России является "Спутник Лайт").



До 15 августа тем, кто прививается двухкомпонентной вакциной, должна быть введена вторая доза препарата.



При этом организации и индивидуальные предприниматели Москвы должны будут отчитаться о ходе вакцинации своих сотрудников с 1 по 15 июля - соответствующий пункт есть в указе мэра Сергея Собянина. До 1 июля в столице запустят специальную систему контроля за прививочной кампанией.



Как пояснил ТАСС начальник московского Главконтроля Евгений Данчиков, за неисполнение постановления главного санитарного врача столицы положена административная ответственность в соответствии с КоАП РФ и Москвы.



Для индивидуальных предпринимателей штраф может составить 30-50 тыс. рублей, для юридических лиц - 100-300 тыс. В случае причинения вреда здоровью либо повторного нарушения должностное лицо могут оштрафовать на 300-500 тыс. рублей, юридическое лицо или индивидуального предпринимателя - на сумму от 500 тыс. до 1 млн рублей либо приостановить его работу на срок до 90 суток.



При этом работодатели, которые должны обеспечить вакцинацию персонала, не смогут обязать сотрудника сделать прививку или уволить за отказ от нее, заявил ТАСС первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Он предположил, что отказавшемуся работнику можно будет предложить те виды занятости, которые не предполагают присутствия на рабочем месте.



В Москве от коронавируса на данный момент привились 1,8 млн человек (это примерно 14% всего населения города).

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