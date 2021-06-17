Андрей Бочкарев: Программа реновации реализуется более чем в 50 районах Москвы

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17 июня 2021, 11:18

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Программа реновации жилищного фонда реализуется более чем в 50 районах столицы, при этом новое жилье получили уже 31,5 тыс. человек. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.



«Запуская программу реновации, мы ставили перед собой амбициозную задачу - создать качественную, современную городскую среду, а также предоставить новое жилье 1 млн москвичей. С момента старта переселения по программе в 2018 году мы вышли на знаковую цифру - в 52 районах Москвы 31,5 тыс. жителей уже переехали в новое жилье», - рассказал Андрей Бочкарев.



Как отметил Андрей Бочкарев, программа реновации стала драйвером развития столицы.



Глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин уточнил, что 52 района расположены в 12 административных округах. Их преобладающее количество находится на северо-востоке и востоке Москвы.



Он напомнил, что для обеспечения реализации программы реновации ведутся работы по подбору новых «стартовых» площадок. Всего подобрано 513 территорий, из них 42 - с начала текущего года.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин представил программу развития столицы. Одним из ее приоритетов останется обеспечение горожан современным комфортным жильем.



«Наша программа развития Москвы обращена к каждому москвичу. Для кого-то из нас важнее всего надежная система социальной защиты, для кого-то – возможности для учебы, творчества и труда, для кого-то – новое жилье. Всем нам без исключения необходимы безопасность, чистый воздух, качественный транспорт, добротная медицина, комфортные улицы, парки и скверы», – отметил Сергей Собянин.





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