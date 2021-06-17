«На 319% выросло число оформленных ипотечных договоров в Москве в мае», – Владимир Ефимов

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17 июня 2021, 11:15

Владимир Ефимов - заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений

Число заключённых договоров ипотечного жилищного кредитования в мае текущего года выросло на 319% по отношению к данным мая 2020 года и на 47% по сравнению с маем 2019 года. Подробнее о динамике, наблюдаемой в этой сфере, рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.





Май 2021 года стал рекордным в плане оформления ипотечных договоров на жилую недвижимость в столице. На долю Москвы по итогам месяца пришлось почти 28% от всех заключенных договоров. По отношению в маю прошлого года число таких соглашений выросло в 4 раза, а к маю позапрошлого года – почти на 50%.

В общей сложности за один месяц в столице было выдано почти 10 тысяч ипотек. Ранее максимальный рубеж в 7 тысяч был установлен в 2018 году.

«Драйвером рекордного роста объёмов и количества ипотечных договоров в Москве стала программа льготного ипотечного кредитования. В рамках программы за май в Москве было выдано 4,7 тысячи кредитов общим объёмом 31,7 млрд рублей. В целом за пять месяцев количество договоров составило 26 тысяч на 161,4 млрд рублей», – уточнил вице-мэр.

Показатель количества зарегистрированных ипотечных договоров в жилом сегменте за январь-май текущего года на 65% превышает результат пяти месяцев прошлого года и на 38,5% опережает продуктивный 2019 год. За этот отрезок времени в 2021 году было заключено почти 50 тысяч ипотечных договоров.

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