Сергунина рассказала о развитии волонтерского движения в Москве

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17 июня 2021, 11:05

Фото: Ю. Иванко. Mos.ru

Вице-мэр столицы Наталья Сергунина сообщила, что уже более 125 тыс. жителей города стали добровольцами центра «Мосволонтер».



«Вызовы, с которыми из-за пандемии столкнулись города по всему миру, стали дополнительным стимулом для развития добровольчества в столице. Тысячи неравнодушных москвичей объединила общая цель - поддержать тех, кому в это непростое время нужно особое внимание и забота», - отметила Наталья Сергунина.



По ее словам, свыше 43% волонтеров являются работающими гражданами, более 27% - студентами. Кроме того, 15,7% городских помощников - это школьники, а остальные - пенсионеры и неработающие горожане.



«Почти половина городских помощников (48,7%) имеют высшее образование, неполное высшее - у 17,2% волонтеров. Среднее общее или профессиональное образование получили 18,1% добровольцев. Самые популярные направления добровольческой деятельности - социальное, культурное и спортивное», - уточнила вице-мэр Москвы.





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