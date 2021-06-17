Анатолий Кучерена прокомментировал обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан в столице

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17 июня 2021, 10:50

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Анатолий Кучерена прокомментировал обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан в Москве.



«Прежде всего главный санитарный врач Москвы либо иного субъекта РФ должен руководствоваться федеральным законом, по-моему, 99 года "О санитарном благополучии населения", и те решения, которые принимаются сегодня главным санитарным врачом Москвы – это никак не противоречит этому закону, потому что прежде всего речь идет о пандемии, о вирусе», – отметил Анатолий Кучерена.



Анатолий Кучерена подчеркнул, что главный санитарный врач обязан принимать меры, чтобы сберечь здоровье людей.



Ранее полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях, юрист Михаил Барщевский заявил, что меры по вакцинации от COVID-19 в столице, принятые главным санитарным врачом Москвы, защищают право граждан на жизнь и здоровье.



«Постановление касается не вакцинации всех и вся, а только вакцинации людей, занятых в сфере обслуживания, тех, кто общается с потребителями. И в этом случае моя свобода не быть зараженным ограничивает вашу свободу не прививаться. И это мое человеческое право не быть зараженным. Так что, либо вы предоставляете мне услуги только привитых сотрудников, либо вы отстраняете тех, кто не хочет прививаться. Если вы работаете в такси, в ресторане, в магазине - это не ваша свобода не привиться, это моя свобода не заболеть», - отметил Барщевский.



Он добавил, что законы 1998 и 1999 годов предоставляют главному санитарному врачу право объявлять обязательную вакцинацию.



«Вообще, в праве есть понятие «крайней необходимости», смысл которого сводится к тому, что допустимы действия, не предусмотренные законом и даже противоречащие ему, для недопущения большего вреда. Но в данной ситуации главным санитарным врачом Москвы приняты законные меры», - подчеркнул Михаил Барщевский.





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