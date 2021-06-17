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17 июня 2021, 10:20 Источник: ТАСС, vk.com/mchs_crimea

фто с сайта 82.mchs.gov.ru/

В ночь на четверг мощный ливень прошёл в Керчи. В администрации Керчи сообщили, что затоплены улицы Жени Дудник, Комарова, Вокзальное шоссе, Пирогова, Советская. Примерно 236 домов — частных и многоквартирных. Без света остались больница и центр города.

Главное управление МЧС России по Республике Крым накануне выпускало штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в регионе на 16-17 июня 2021 года.

Спасатели предупреждали, что в связи с образованием циклона во второй половине дня и до конца суток 16 июня, в течение суток 17 июня в Крыму ожидаются местами очень сильные дожди, грозы, град, шквал 17-22 м/с. Сегодня ожидается более сильный ветер.

Пользователь сети Михаил Чупаков написал: "Керчь поплыла. В центре ливнёвки просто не справились. Подвалы многоэтажек затопило. Текут крыши на последних этажах. Частично нет света в городе".

Начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала, что сильные дожди прошли в Крыму в ночь на четверг, вызвав подтопления на ряде территорий.

По сведениям Крымского гидрометцентра, в Керчи выпало 82 мм, что почти две месячные нормы. Белогорск - 88 мм, это тоже почти две месячные нормы. Керченский пролив - 73 мм - 1,5 месячные нормы. Мысовое, на Азовском море метеостанция - 43 мм, или чуть больше месячной нормы.

В центральной части Крыма дожди были слабее, в Симферополе выпало 28 мм, это - до 80% месячной нормы осадков.

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