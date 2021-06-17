Губернатор Куйвашев пересчитал депутатов без прививок от COVID: «Поднимите руки, кто не привился! А чего ждем?»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сделал прививку от коронавирусной инфекции и призвал депутатов свердловского заксобрания последовать его примеру. Выступая перед законодателями, Куйвашев поинтересовался, кто из них ещё не привился.
Глава региона раскритиковал депутатов, кто не вакцинировался от ковида. Во время ежегодного отчета перед областным парламентом Куйвашев отметил, что зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом, - сообщает URA.RU.
«Поднимите руки, кто не привился! А чего ждем? В "зале ожидания" находитесь, коллеги... Мы можем сдерживать, лечить, но не без потерь будет» - сказал глава региона.
Евгений Куйвашев второй раз привился. «Как видите, стою живой, здоровый. Пока», — сказал он и подчеркнул, что единственный способ защиты от коронавируса — вакцинация. Куйвашев призвал сделать прививки непривитым депутатам после заседания.
По его словам, в регионе для выработки коллективного иммунитета нужно привить 1,5 млн человек, сейчас вакцинировали 524 тысячи свердловчан.
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