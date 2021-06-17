В Новосибирске суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста инженеру газовой АЗС

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17 июня 2021, 09:06 Источник: Интерфакс

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В Новосибирске Центральный районный суд арестовал инженера газовой автозаправки Г.В. Киселя, на которой 14 июня произошел пожар, и пострадали 34 человека. Инженер АЗС будет находиться под домашним арестом до 14 августа. Накануне суд арестовал фигуранта дела о взрыве директора АГЗС Романа Гармидера.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Директор и инженер АЗС, по версии следствия, "не приняли должных мер к обеспечению правил безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа".

14 июня 2021 года в Новосибирске на АЗС на смене находился 66-летний заправщик и 28-летняя женщина-кассир. Около 17 часов по местному времени для разгрузки топлива на АЗС прибыл газовоз и водитель с заправщиком начали переливать сжиженный газ в емкость. Во время этих работ произошло воспламенение газовой смеси. Сотрудники АЗС и водитель цистерны приступили к эвакуации граждан. Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. метров, пламя охватило прилегающие складские и технические помещения. Пострадали 34 человека. 16 из них остаются в больнице с ожогами. Шестеро - в реанимации. Жертв нет.

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