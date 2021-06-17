Оперштаб в Калининградской области с 17 июня дополнил ограничения из-за распространения COVID-19

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17 июня 2021, 08:35 Источник: Сайт правительства Калининградской области

gov39.ru

Власти Калининградской области вводят дополнительные ограничения из-за широкого распространения коронавирусной инфекции COVID-19. По данным местного управления Роспотребнадзора, на 15 июня наблюдается нарастание эпидпроцесса на 23,7% по отношению к неделе с 31 мая по 6 июня.

По итогам заседания оперштаба были приняты решения об ужесточении запрета на проведение массовых мероприятий, проводимых в помещениях.

Разрешается проведение деловых мероприятий численностью не более 150 человек, прошедших либо вакцинацию от коронавируса, либо предъявляющих отрицательный результат ПЦР-тестирования, полученный не ранее, чем за 72 часа до начала мероприятия.

Ограничивается деятельность предприятий общественного питания в период с 0.00 до 6.00 часов с 17 по 30 июня.

В ресторанах, кафе и фуд-кортах, расположенных в торговых центрах, сокращается количество посадочных мест на 50%.

Гостиницам и отелям запрещается размещение организованных групп детей-туристов, прибывающих из других регионов.

Работодателям рекомендуется направить на дистанционную работу не менее 30% сотрудников.

По поручению губернатора Калининградской области усиливается контроль масочного режима.

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