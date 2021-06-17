В ПФР уточнили: время срочной службы в армии засчитывается в трудовой стаж для начисления пенсии

Аргументы Недели → Общество 13+

17 июня 2021, 07:10 Источник: РИА Новости

призывники, фото: Zamir Usmanov, globallookpress.com

Время срочной службы в армии гражданина засчитывается в трудовой стаж для начисления пенсии. В пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР) уточнили что за каждый год срочной армейской службы человеку начисляется 1,8 пенсионного коэффициента.

Индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) - это показатель, от которого зависит размер пенсии.

ИПК начисляют гражданину за время официального трудоустройства. На размер этого показателя влияют сумма страховых взносов и стаж трудовой деятельности. При назначении пенсии все начисленные ИПК суммируются. Общий размер страховой пенсии складывается из фиксированной части и стоимости всех накопленных пенсионных коэффициентов. Стоимость одного коэффициента ежегодно пересматривают.

В ПФР отметили, что в некоторых случаях при расчете пенсии можно учесть службу в армии до 2002 года, но такой вариант не всегда дает наибольший размер выплат.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости