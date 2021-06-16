Юристы подтвердили правомерность решения об обязательной вакцинации в Москве

Аргументы Недели → Общество 13+

16 июня 2021, 19:49

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Доктор юридических наук Анатолий Кучерена заявил, что принятые главным санитарным врачом Москвы меры по вакцинации законны, юридически обусловлены и своевременны.



«В первую очередь, каждый из нас должен осознавать, что его права не должны ущемлять права других граждан, а тем более создавать угрозу их жизни и здоровью. И конечно, люди, которые работают в сфере торговли и услуг, должны осознавать, что их выбор работы связан с контактами с большим количеством людей, и они не должны им навредить. Это как в ситуации с врачами, которые должны мыть руки перед операцией, или с военнослужащими, которые должны надевать противогаз, нравится им это или нет. В текущей ситуации решение главного санитарного врача безусловно оправданное и актуальное. Решение главного врача направлено на то, чтобы работодатели стимулировали сотрудников, работающих в сфере торговли и услуг, вакцинироваться», - отметил Анатолий Кучерена.



Он напомнил, что, согласно закону от 1999 года, сотрудники, работающие в сфере торговли или услуг, которые отказываются вакцинироваться, могут быть по решению работодателя отстранены от работы без сохранения оплаты труда.



Представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях, юрист Михаил Барщевский заявил, что меры по вакцинации от коронавируса в Москве, принятые главным санитарным врачом столицы, защищают право граждан на жизнь и здоровье.



«Постановление касается не вакцинации всех и вся, а только вакцинации людей, занятых в сфере обслуживания, тех, кто общается с потребителями. И в этом случае моя свобода не быть зараженным ограничивает вашу свободу не прививаться. И это мое человеческое право не быть зараженным. Так что, либо вы предоставляете мне услуги только привитых сотрудников, либо вы отстраняете тех, кто не хочет прививаться. Если вы работаете в такси, в ресторане, в магазине - это не ваша свобода не привиться, это моя свобода не заболеть», - отметил Михаил Барщевский.



Он добавил, что законы 1998 и 1999 годов предоставляют главному санитарному врачу право объявлять обязательную вакцинацию.



«Вообще, в праве есть понятие «крайней необходимости», смысл которого сводится к тому, что допустимы действия, не предусмотренные законом и даже противоречащие ему, для недопущения большего вреда. Но в данной ситуации главным санитарным врачом Москвы приняты законные меры», - подчеркнул юрист.



В свою очередь, президент коллегии адвокатов Павел Астахов рассказал почему обязательная вакцинация в некоторых сферах обоснована.



Павел Астахов подчеркнул, что в США уже 70% населения вакцинировано, там начали отменять ограничения, а в Европе за дефицитными вакцинами люди стоят в очередях. В России вакцинироваться можно даже в магазине и бесплатно, но этим правом воспользовались всего 10%.



«Все забыли, что, если бы такой уровень демократии был у нас в стране, как сейчас, в период, когда вводили, например, прививки от туберкулеза и от оспы, уже давно бы вымерли все», - отметил Павел Астахов.



Он считает, что главный санитарный врач страны просто обязан принимать соответствующие ситуации меры.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости