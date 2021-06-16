67% продукции резидентов технополиса «Москва» приходится на электронику, оптику и робототехнику, – Владимир Ефимов

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16 июня 2021, 18:20

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис "Москва"» демонстрирует рост производственных мощностей. По итогам 2020 года, выпуск продукции её резидентов вырос на 23%. Больше всего товаров было выпущено компаниями, которые трудятся в сфере электроники, оптики и робототехники, рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Из общего объёма выпущенной в 2020 году 180 резидентами технополиса «Москва» продукции 67% товаров приходится на электронику, оптику и робототехнику. Их общая сумма составляет 12,68 млрд рублей. Это самый высокий среди всех отраслей производства в технополисе показатель в прошлом году. Второе место заняли предприятия из кластера медицинских технологий, оборудования и биофармы – 13% от общего объёма выпускаемой продукции.

В общей сложности рост объёмов производства резидентов технополиса в прошлом году составил 19 млрд рублей, что превышает прошлогодние показатели почти на четверть, отметил вице-мэр.

Такой динамики удаётся достичь, в том числе, благодаря мерам поддержки, которые город оказывает работающим на территории особой экономической зоны предприятиям. Это значительные налоговые льготы и пребывание в режиме свободной таможенной зоны. Сэкономленные от этого средства позволили резидентам ОЭЗ в 2020 году увеличить выручку на 13%, отметил генеральный директор технополиса «Москва» Геннадий Дёгтев.

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