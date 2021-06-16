Для некоторых категорий гостей Костромской области вводят обязательную самоизоляцию

С 24 июня для гостей Костромской области вводят обязательную самоизоляцию длительностью 7 дней. Соответствующую информацию предоставили ранее в среду, 16 июня, в оперативном штабе региона.
Согласно последним данным, о своем прибытии в Костромскую область гражданам необходимо сообщать по телефону 112. Вышеуказанное требование, однако, не распространяется на туристов, людей, которые следуют транзитом через регион, а также приезжают по работе.
Кроме того, исключение составляют прибывающие, у которых есть медицинские документы, подтверждающие наличие антител, те ,кто полностью привился против COVID-19, или же имеют справку об отсутствии коронавирусной инфекции, полученную не ранее, чем за 72 часа до прибытия в регион.
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