Для некоторых категорий гостей Костромской области вводят обязательную самоизоляцию

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16 июня 2021, 18:10 Источник: портал государственных органов Костромской области

маска, перчатки, антисептик, pixabay.com

С 24 июня для гостей Костромской области вводят обязательную самоизоляцию длительностью 7 дней. Соответствующую информацию предоставили ранее в среду, 16 июня, в оперативном штабе региона.

Согласно последним данным, о своем прибытии в Костромскую область гражданам необходимо сообщать по телефону 112. Вышеуказанное требование, однако, не распространяется на туристов, людей, которые следуют транзитом через регион, а также приезжают по работе.

Кроме того, исключение составляют прибывающие, у которых есть медицинские документы, подтверждающие наличие антител, те ,кто полностью привился против COVID-19, или же имеют справку об отсутствии коронавирусной инфекции, полученную не ранее, чем за 72 часа до прибытия в регион.

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