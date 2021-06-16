Минздрав Латвии запретил привитым и непривитым людям ходить в один и тот же туалет в местах общепита

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16 июня 2021, 16:11 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: pixabay.com

Решения об изменении ковид-ограничений, которые принимаются Министерством здравоохранения, порой вызывают улыбку. Например, привитым и непривитым латвийцам нельзя посещать один туалет в местах общественного питания.

О смягчении ограничений и условиях рассказал латвийским СМИ глава общества рестораторов Янис Ензис:

«Министерством экономики я горжусь: они работают круглосуточно и отстаивают наши интересы, но с Министерством здравоохранения немного трудновато. Их решения были приняты в форме монолога, а не диалога. Возникают чисто практические вопросы и даже курьезные: если вы работаете на террасе с привитыми и непривитыми, то вы должны иметь два отдельных туалета, потому что вакцинированным и невакцинированным нельзя ходить в один. Эти правила были придуманы Министерством здравоохранения и не обсуждалось с отраслью. Когда это правило вступит в силу, то возникнут вопросы…»

Есть ли в данном правиле момент дискриминации… Пока умные государственные «головы» Латвии молчат…

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