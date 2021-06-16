В Роспотребнадзоре настаивают на ужесточении мер в Крыму из-за роста заболеваемости COVID-19

Глава управления Роспотребнадзора в Крыму и Севастополе Наталья Пеньковская заявила в среду, 16 июня, о необходимости ужесточения ограничительных мер в регионе в связи с ростом заболеваемости COVID-19.
Наталья Пеньковская заявила о необходимости введения в Крыму запретов на работу общепита ночью, проведение массовых мероприятий, в частности, выпускных вечеров, а также приостановке деятельности детских развлекательных центров.
В Роспотребнадзоре уточнили, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом нового типа на полуострове значительно ухудшилась с марта текущего года и ухудшается каждую неделю. Пеньковская уточнила, что темп прироста зараженных составляет 0,28 – это худший показатель с конца февраля.
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