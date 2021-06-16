Комитет в ЕП принял к рассмотрению петицию о правах неграждан Латвии и Эстонии

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16 июня 2021, 15:40 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: соцсети

Комитет по петициям ЕП принял к рассмотрению поданную два года назад петицию о правах неграждан Латвии и Эстонии. И это очень разозлило некоторых евродепутатов.

Евродепутат от Эстонии Рихо Террас назвал данную петицию «позорной». Данную жалобу в комитет ЕП подавали евродепутат от Эстонии Яна Тоом, эстонский писатель Каура Кендере и экс-евродепутат Андрей Мамыкин. Петиция была подана в 2018 году.

Что было в петиции?

В частности, утверждалось, что Латвия и Эстония дискриминирует неграждан, потому что на тех фактически не распространяются привилегии, исходящие из членства стран Балтии в ЕС: например, неграждане не могут быть избраны депутатами в ЕП.

Г-н Террас, который недавно выступал за то, чтобы выдворить из Брюсселя российских дипломатов, был просто в возмущении от данной петиции:

«На этой неделе мы отмечаем 80 лет ужасной июньской депортации, и Яна Тоом считает целесообразным заниматься псевдопроблемами, чтобы неоправданно атаковать эстонскую политику в области гражданства и наносить ущерб репутации Эстонии».

Депутат ЕП Рихо Террас назвал неграждан «эти люди с неопределенным гражданством», что является в любой демократической стране реальным оскорблением: «Эти люди с неопределенным гражданством приняли осознанное решение, потому что серый паспорт облегчает им поездки в Россию. Они не хотят эстонского гражданства – у них есть свобода передвижения до Владивостока».

Г-н Террас лукавит: у многих, кто родился в Латвии и получил статус гражданина, увы, выбора не было! Например, если ты жил в «военном» доме, супруг(а) служил(а) в рядах СА и т.д. то получить гражданство, даже прекрасно зная латышский язык, было проблематично. Как происходило присвоение гражданства? А просто! Человек приходил в паспортный стол и ему ставили «отметку» - гражданин или негражданин. Все зависело от работника паспортного стола! А как тогда объяснить то, что гражданства получали те, кто, простите, и двух слов на государственном языке связать не мог!? Вопрос с получением гражданства Латвии – темный вопрос и далеко на мой взгляд недемократичный.

Г-ну Террасу ответила евродепутат Яна Тоом: «Рихо Террас говорит глупости. Если Эстония все делает правильно, как он утверждает, то не очень понятно, почему обсуждение «правильных» действий должно подрывать репутацию Эстонии? Его утверждение содержит противоречие. Тогда чего стесняться, если все хорошо?»

Статистика говорит сама за себя: по данным Управления по делам гражданства и миграции Латвии на 1 июля 2019 года в стране проживало 220 491 человек со статусом «негражданин». В Эстонии статистика не особо радужная тоже: 13-14% неграждан.

А что касается отговорок насчет «легко ездить в Россию», то это просто смешно! Хотелось бы видеть статистику поездок неграждан в Россию… Говорить можно все, что угодно, а ты цифры дай!

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